O secretário-geral do Partido Socialista estará na Madeira na próxima terça-feira, 29 de abril, no âmbito da campanha para as eleições legislativas nacionais de 18 de maio.

A deslocação de Pedro Nuno Santos, candidato a primeiro-ministro, contará com momentos de contacto com a população e com militantes e simpatizantes do Partido Socialista, bem como visitas a investimentos e projetos comparticipados pelo Governo da República.

Entre as iniciativas previstas para a tarde desta terça-feira, destacam-se “as visitas às obras do Hospital Central e Universitário da Madeira e de um empreendimento habitacional que está a ser construído em São Martinho ao abrigo das verbas do programa ‘1.º Direito’. Projetos que, saliente-se, apenas são possíveis graças ao Governo da República do PS, que aprovou a obra do novo Hospital como Projeto de Interesse Comum, e criou o programa ‘1.º Direito’.”, diz uma nota do partido.

O programa da visita contempla ainda o contacto com a população no centro do Funchal e termina com um comício às 19h00, no Fórum Machico, que contará com as intervenções de Pedro Nuno Santos e do cabeça de lista pelo círculo eleitoral da Madeira, Emanuel Câmara.