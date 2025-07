Para começar, é seu compromisso trabalhar para ter um bom resultado nas próximas eleições autárquicas, onde o CDS irá em coligação com o PSD, mas é pretensão desta estrutura concelhia eleger mais autarcas, ter maior representação, quer na Assembleia municipal, quer nos executivos e nas Assembleias de junta, para, dessa forma, poder ter, enquanto partido, mais força para influenciar as decisões e trabalhar, com afinco, pelo desenvolvimento e pela população de São Vicente, concluiu Pedro Neves.

“O objetivo da nossa equipa, para os próximos 3 anos, é reforçar a presença do CDS no concelho”, frisou.

No seu discurso de tomada de posse, Pedro Neves afirmou que é com grande sentido de responsabilidade que assume este cargo no seu concelho.

Por sua vez, o presidente do CDS-PP Madeira, José Manuel Rodrigues, sublinhou que a eleição da concelhia do CDS em São Vicente, é uma prova da vitalidade do partido, que tem vindo um pouco por todo o arquipélago, a eleger os órgãos estatutários dos diversos conselhos, mobilizando o partido para as próximas eleições autárquicas.

“É objetivo do CDS reimplantar o partido, aproveitando para introduzir nestes mesmos órgãos dirigentes, novos quadros, quer os originários da Juventude Popular, quer da própria sociedade civil, de pessoas e jovens que têm vindo a aderir ao CDS”, destacou José Manuel Rodrigues.

O presidente do CDS-PP Madeira referiu que, no âmbito da eleição desta concelhia, houve a oportunidade de discutir, naturalmente, os problemas do despovoamento do Norte, de dar maior coesão territorial ao arquipélago da Madeira, económica e social. “Isso passa, naturalmente, por trazer mais gente para o Norte, mais investimento privado”, considerou.