Pedro Diniz diz que PS está “pronto para governar para todos” em Santa Cruz

    Pedro Diniz encabeça lista socialista ao munícipio de Santa Cruz. DR
18 Agosto 2025
18:16
Foram hoje entregues, no Tribunal Judicial de Santa Cruz, as listas do Partido Socialista para as eleições autárquicas naquele concelho, que contam com Pedro Diniz como candidato à presidência da Câmara Municipal.

O momento marca o arranque oficial de uma candidatura que, segundo o candidato socialista, apresenta uma equipa renovada, composta por pessoas jovens, competentes e preparadas para assumir a responsabilidade de governar os destinos do concelho.

“Temos uma lista que junta experiência e renovação, que reflete a diversidade e a vitalidade do concelho de Santa Cruz. Mais do que nomes, apresentamos uma equipa com provas dadas na vida profissional, cívica e política e com a capacidade necessária para assumir os desafios do futuro”, sublinhou Pedro Diniz após a entrega das listas.

O candidato socialista acrescentou que o projeto do PS para Santa Cruz assenta em três pilares fundamentais: uma equipa sólida, um programa realista e ambicioso e a vontade determinada de trabalhar em prol de todas e todos os santa-cruzenses.

A candidatura de Pedro Diniz propõe-se liderar um novo ciclo político em Santa Cruz, marcado pela proximidade com a população, pela transparência na governação e pela aposta em áreas centrais como a habitação, a mobilidade, a valorização do território, o apoio social e a participação cívica.

“Temos equipa, temos programa e temos vontade. O nosso compromisso é com as pessoas de Santa Cruz. Estamos prontos para governar para todos, sem exceções, com seriedade, dedicação e visão de futuro”, afirmou Pedro Diniz, garantindo que a candidatura socialista “não se limitará a criticar, mas a apresentar soluções concretas e exequíveis”.

Com a entrega das listas, o PS Santa Cruz dá assim início à fase decisiva de uma campanha que se quer próxima, participada e mobilizadora, afirmando-se como alternativa preparada e credível ao atual executivo municipal.

