O deputado Pedro Coelho, eleito pelo PSD/M à Assembleia da República, foi nomeado presidente do Grupo Parlamentar de Amizade (GPA) entre Portugal e a Venezuela, Grupos que ocupam uma posição de relevo na ação externa da Assembleia da República, designadamente no que se refere à vertente do desenvolvimento da diplomacia parlamentar.

Segundo Pedro Coelho, estes Grupos de Amizade inserem-se no âmbito da promoção do diálogo e da cooperação com países com fortes ligações a Portugal, destacando-se como uma oportunidade para fortalecer os laços bilaterais entre os dois países.

É, assim, “uma grande honra e com elevado sentido de missão que assumi a presidência do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Venezuela”, sublinha, acrescentando que, “sabendo-se a dimensão e importância da nossa comunidade nas terras de Simón Bolívar, esta é mais uma oportunidade de estreitar laços em prol da nossa comunidade residente na Venezuela”.

Este será, segundo Pedro Coelho, mais um fórum para debater assuntos de interesse mútuo entre os dois países, nomeadamente nos domínios político, social, estratégico e cultural.