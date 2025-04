Pedro Coelho pensa que o Governo empossado “tem tudo para correr bem”.

O deputado do PSD à Assembleia da República, ouvido pelo JM, diz que “é um bom governo, legitimado pela população, que reforçou a maioria”.

Destaca o facto de ter caras novas, segundo ele, “gente com experência” nas respetivas áreas profissionais e também política.

Pedro Coelho, antigo presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, deixou uma palavra aos secretários regionais que saíram, destacando que “trabalharam pela causa pública”.

Aos novos governantes pede que sejam garante da estabilidade almejada. Referindo as eleições legislativas de 18 de maio, fez votos para que “a aragem” que acontece na Região, a favor do PSD, possa acontecer em relação à República com a coligação PSD/CDS.