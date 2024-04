Pedro Coelho, deputado à Assembleia da República e rosto da vitória do PSD/M nas últimas eleições nacionais, em plena crise no governo e no partido na Região, apelou hoje à união do partido, dizendo que as suas palavras são para “unir e para agregar”.

“Para os descontentes que estão lá fora, lembrem-se da nossa história”, pediu.

Para os jovens, que não conheceram regimes totalitários e, por isso, não têm elemento de comparação, afirmou que “era mais fácil ganhar eleições há 35 anos do que hoje em dia”.

Pedro Coelho comentou ainda a separação do PSD do CDS nas próximas eleições, para disparar: “Vamos só para estas eleições, porque mais vale sós do que mal acompanhados”.

“Vamos ganhar e vamos ganhar bem”, concluiu.