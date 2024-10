Foi no decorrer das comemorações do 136.º aniversário das comemorações da Companhia Bombeiros Sapadores Funchal que decorreu, esta manhã, na Praça do Município e na Sala da Assembleia Municipal.

“Já aprovamos o concurso para a admissão de 24 novos bombeiros sapadores, o qual será aberto até final do corrente ano. Seguir-se-á a formação prevista nos termos da lei, que terá início após o processo de admissão e terá duração de seis meses na sua componente escolar e mais seis meses em contexto de trabalho”, revelou Cristina Pedra.

A autarca anunciou que o investimento irá continuar em 2025, sobretudo, na requalificação das instalações, assumindo a necessidade de ser construída uma “nova camarata feminina”, atendendo ao facto que as novas escolas de bombeiros e o número de elementos femininos estar sempre a crescer. Não obstante estas obras importantes e necessárias, a autarca reconhece que o atual quartel, que já tem mais de 30 anos, padece de problemas, pelo que admite a necessidade, em futuras vereações, a construção de um “novo quartel de raiz” para esta companhia.

A presidente da autarquia garantiu que os “processos de melhoria não param e são contínuos”, pelo que realçou que “o processo de certificação da Companhia de Bombeiros do Funchal está na fase final de submissão”, o que conduzirá à instituição do Centro de Formação de Bombeiros Profissionais do Funchal.

Depois de mencionar o investimento que tem sido feito ao longo do mandato, tanto no serviço operacional, como nas condições remuneratórias dos profissionais , Cristina Pedra enalteceu, igualmente, toda a colaboração institucional das diversas entidades, nomeadamente o Governo Regional, através do Serviço Regional de Proteção Civil, por todo o investimento realizado na corporação, destacando que a autarquia, por via dos Fundos Europeus, irá também apresentar candidaturas para a aquisição de um novo veículo urbano de combate a incêndios, de média dimensão.

Cristina Pedra deu ainda nota da entrada em funcionamento, no dia de hoje, de um veículo de operações especiais destinado a todas as intervenções relativas à causa animal.

A presidente da autarquia enalteceu toda a dedicação e profissionalismo dos bombeiros, revelando alguns números das intervenções dos Sapadores do Funchal no decorrer deste ano.

Foram realizados 10.121 serviços no total, dos quais 6.910 serviços de emergência pré-hospitalar, destacando-se ainda o combate de 351 incêndios e 1.876 intervenções de socorro a pessoas, bens, animais e ambiente.

As comemorações incluíram um desfile de viaturas pelas principais artérias da baixa da cidade, seguindo-se a formatura na Praça do Município, culminando com a entrega de dois louvores e medalhas ao preparador físico e aos bombeiros que conseguiram resultados de grande destaque na prova internacional “Escadórios da Humanidade, realizada em Braga, no passado dia 28 de setembro