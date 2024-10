PCP-Madeira diz OE2025 é “mais um instrumento ao serviço dos grupos económicos”

O PCP realizou uma tribuna pública, na Rua Dr. Fernão Ornelas, Funchal, para denunciar que as soluções para o País e para a Região “não passam pela proposta de Orçamento do Estado para 2025 do Governo PSD/CDS com a ‘bênção’ do PS”.

No decurso da iniciativa, Ricardo Lume disse que “o PCP, desde o primeiro momento, afirmou claramente que não alimentava em ilusões ou falsas esperanças em relação ao Governo, ao seu programa, às suas opções e a quem servia”.

“Sempre dissemos que o Orçamento do Estado seria, como o é, mais um instrumento ao serviço dos grupos económicos e financeiros.

Um Governo e um Orçamento que prossegue e aprofunda ainda mais a política do governo anterior, de maioria absoluta do PS, política ao serviço dos grupos económicos e financeiros, que agrava as condições de vida, que aprofunda injustiças e desigualdades.

Não deixa de ser curioso que o PS, se identifique com a generalidade da proposta do Orçamento e já anunciou que não pretende fazer alterações estruturais ao documento na especialidade e que viabilizará o Orçamento na votação final global”, declarou o comunista.

Ricardo Lume concluiu afirmando que a proposta apresentada pelo Governo merece o combate do PCP.

A contra-proposta do PCP assenta no “aumento de salários e pensões que garantam uma efectiva recuperação do poder de compra. “Mais justiça fiscal e a valorização dos serviços públicos de qualidade, medidas que garantam o acesso à habitação e aos transportes. Defesa da produção nacional e apoios às MPME, luta pelos direitos da juventude, pelo acesso à cultura, por medidas de salvaguarda ambiental, pela promoção da ciência, pelo necessário investimento público indispensável ao desenvolvimento do País e da Região”.