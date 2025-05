A Câmara Municipal do Funchal informou em comunicado que, no âmbito da empreitada municipal 9Recarga betuminosa de vários arruamentos por freguesias do Concelho9, torna-se necessário realizar as seguintes alterações rodoviárias:

De 29 a 31 de maio

Fica condicionada a circulação rodoviária e proibido o estacionamento no Caminho do Cemitério, segmento compreendido entre o Caminho da Terra Chã e a Estrada Comandante Camacho de Freitas.

De 2 a 3 de junho

Fica interrompida a circulação rodoviária e proibido o estacionamento no Caminho do Cemitério, segmento compreendido entre o Caminho da Terra Chã e a Estrada Comandante Camacho de Freitas;

As carreiras n.º 11 e 43 da Horários do Funchal, no sentido ascendente, circulam até o Caminho da Terra Chã, descem o Caminho do Cemitério, seguem pela Rua Quinta D. Leonor, Rua do Campo do Marítimo em direção à Estrada Comandante Camacho de Freitas onde retomam o seu percurso. A carreira n.º 11, no sentido descendente, realiza o percurso inverso;

A carreira n.º 46 da Horários do Funchal, no sentido descendente, circula pela Rua do Campo do Marítimo e retoma o seu percurso a partir da Rotunda Madre Virgínia;

Como alternativa rodoviária, os condutores devem circular pela Rua do Campo do Marítimo.

Outras informações

É expressamente proibido o estacionamento de veículos na zona de intervenção, na respetiva envolvente imediata e ao longo dos percursos alternativos definidos para os transportes públicos;

O acesso e saída de residências, garagens e parques de estacionamento serão assegurados em conformidade com o desenvolvimento dos trabalhos;

“A Câmara Municipal do Funchal agradece a compreensão dos condutores pelos eventuais transtornos causados e apela à colaboração no cumprimento da sinalização existente no local e das instruções transmitidas pelos agentes da Polícia de Segurança Pública”, refere a autarquia.

Os horários de funcionamento e os percursos alternativos dos transportes públicos deverão ser consultados no website https://siga.madeira.gov.pt/;

Para mais informações sobre alterações à circulação rodoviária, poderá ser consultada a plataforma https://infomobilidade.funchal.pt/.