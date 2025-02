Paulo Cafôfo foi hoje reeleito presidente do PS-Madeira, nas eleições internas do partido, que decorreram em todos os concelhos da Região.

O líder socialista, que se apresentou como o único candidato, obteve 1.249 votos, o equivalente a 98,27%. Um momento que mostrou a vivência democrática no PS-M, fortalecendo a liderança e promovendo a coesão e mobilização do partido para as eleições legislativas regionais de 23 de março.