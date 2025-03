O presidente do PS-Madeira fez um apelo esta noite aos “indecisos e aos fartos disto tudo” para que votem no PS, prometendo em troca “um governo estável” e “duradouro”, por “quatro anos”.

A ideia da estabilidade - um dos temas que mais marcaram estas eleições - esteve sempre presente no discurso de Paulo Cafôfo, no derradeiro comício socialista, realizado no adro da capela do Parque de Santa Catarina.

“No domingo, há duas escolhas a fazer: ou confirmar tudo o que está, com Miguel Albuquerque, ou haver um governo alternativo para quatro anos liderado pelo PS”, distinguiu.

Cafôfo recorreu à sua experiência na Câmara Municipal do Funchal e como secretário de Estado para dizer que está preparado para liderar um governo, enquanto que - atirou - “a qualquer momento a Justiça pode vir buscar Miguel Albuquerque”.

Num comício que encheu o adro da capela, Paulo Cafôfo focou-se também nos descontentes.

“Sei que há muita gente descontente, farta, chateada, mas é para esses que eu faço o apelo”, insistiu, dizendo que “não está na hora de desperdiçar votos em partidos que não vão ganhar as eleições”.