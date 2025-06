A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visitou os Apartamentos de Autonomização de Jovens, na zona da Ajuda, uma valência do Centro Social e Paroquial de Santo António. A unidade acolhe seis jovens em processo de transição para a vida adulta, promovendo autonomia com apoio técnico especializado.

Acompanhada por Nivalda Gonçalves, do Instituto de Segurança Social da Madeira, e recebida por Fábio Fernandes, diretor técnico do centro, Margarido conheceu o funcionamento do projeto, que inclui a gestão do quotidiano pelos próprios jovens, com supervisão permanente. O apoio decorre até aos 25 anos de idade.

Durante a visita, a governante ouviu os testemunhos dos jovens e destacou a importância da estabilidade emocional neste processo, elogiando o trabalho da instituição e incentivando a continuidade de respostas inovadoras para a plena integração dos jovens na sociedade.