“A elevação a cidade é um marco histórico, mas é, também, sinónimo de novas responsabilidades e de novas oportunidades para solidificar as bases que sustentaram este sucesso”, afirmou, hoje, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, durante a cerimónia do 20. º aniversário da elevação do Caniço a cidade.

Paula Margarido recordou investimentos como a requalificação da Estrada do Aeroporto, no troço entre a Boa Nova e a Tendeira, um investimento de 13 milhões de euros, a reabilitação do Pavilhão Gimnodesportivo do Caniço, uma empreitada da ordem dos 800 mil, e a disponibilização, até ao final deste ano, de um total de 84 novas habitações a custos controlados na freguesia do Caniço, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência cujo investimento é superior a 16 milhões de euros.

A governante referiu ainda apoios como o Complemento Regional para Idosos, que contemplou 137 beneficiários no primeiro trimestre deste ano, no Caniço, e o Programa de Apoio à Garantia de Estabilidade Social, com 341 agregados familiares beneficiados em igual período.

“O Governo Regional reitera hoje o seu inabalável compromisso para com a população do Caniço”, sublinhou Paula Margarido, lembrando que, não obstante todo progresso alcançado pelo Caniço, é fundamental nunca que nunca se perca de vista a identidade, raízes e os valores que definem a cidade e a Região.

“Quero deixar uma palavra de agradecimento a todos aqueles que, ao longo dos anos, contribuíram para este dia memorável: A quem sonhou com este progresso, aos autarcas, aos trabalhadores, aos empreendedores e, claro, a cada um de vós, canicenses, que, com o vosso dia a dia, continuam a construir a vossa cidade”, concluiu a governante.