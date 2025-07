Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, destacou hoje, durante a cerimónia de celebração dos 496 anos da fundação da Santa Casa da Misericórdia de Machico, “o papel essencial” que esta instituição desempenha no concelho de Machico e no tecido social da Região.

“A Santa Casa da Misericórdia de Machico é hoje uma Instituição Particular de Solidariedade Social com uma incumbência clara: promover a dignidade humana, cuidar, acolher e dar resposta às necessidades daqueles que mais precisam — sejam eles idosos, crianças, pessoas com deficiência ou famílias em situação de fragilidade”, sublinhou a governante, que representou o presidente do Governo Regional na sessão solene.

Fundada a 4 de julho de 1529, a Santa Casa da Misericórdia de Machico tem o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social, sendo uma instituição parceira do Governo Regional e representando, em 2024, um investimento superior a 1,17 milhões de euros, com vista a garantir a sustentabilidade e a qualidade dos cuidados prestados.

Entre as respostas disponibilizadas por esta IPSS, destaque-se uma Estrutura Residencial para idosos com capacidade para 77 pessoas, sendo 36 destas vagas geridas através do Instituto de Segurança Social da Madeira, um Centro de Dia, com capacidade para 50 idosos e um Centro Comunitário, com uma capacidade para 40 utentes, infantário e creche.

A Santa Casa da Misericórdia de Machico, cuja provedora é Nélia Martins, disponibiliza ainda aos utentes um Centro Médico e de Reabilitação e um Polo Sócio Comunitário.