A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude destacou, ontem, a importância do Conselho de Juventude enquanto espaço que dá voz às ideias, realidades, e projetos dos jovens madeirenses.

“É aqui que podemos refletir sobre oportunidades, partilhar desafios e definir ações alinhadas com as diretivas europeias, de forma a reforçar a vossa participação, promover a inclusão e construir um futuro promissor para todos”, afirmou Paula Margarido.

A reunião do Conselho de Juventude da Madeira decorreu, ontem, sob o tema ‘Estratégia da União Europeia para a Juventude’ e contou com a presença do Presidente do Conselho Nacional de Juventude (CNJ), André Cardoso, bem como do senhor Diretor Regional da Juventude, Engenheiro André Alves.

Durante a reunião, a governante reforçou a importância da União Europeia como “parceira estratégica no desenvolvimento da Região, nos mais variados setores”, incluindo o campo da Juventude.