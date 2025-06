Na Madeira, há empresários a despedir funcionários infetados com o vírus VIH. A denúncia é assumida por Elisabete Gouveia, do Centro de Apoio ao Utente da delegação regional da Abraço, que refere ao JM que “ainda existe muito estigma e discriminação” em torno da doença. Assegura ainda que as práticas discriminatórias também se observam em contexto familiar, com a exclusão dos parentes infetados.

Orçamento de 2.533 milhões para devolver a normalidade. Proposta apresentada por Duarte Freitas revela investimentos diferenciados nos onze concelhos. A secretaria com maior montante é a dos Equipamentos e Infraestruturas.

Investimento em manuais digitais chega aos 37 milhões. O projeto iniciado em 2019 vai abranger todos os alunos do 5.º ao 12.º ano.

Mulher acusa cidadão estrangeiro de agressões e tentativa de violação. Santana abre a porta ao investimento. O trabalho autárquico centrou atenções, ontem, no Município, no âmbito das Jornadas Madeira, com os autarcas a evidenciarem o que já foi feito e a deixarem reivindicações. Dinarte Fernandes pede atenção ao impacto do turismo na Laurissilva, quer potenciar o investimento privado e define a habitação como prioridade.

