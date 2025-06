Os deputados do PSD eleitos pelo círculo da Madeira à Assembleia da República reúnem-se na segunda-feira com o diretor do centro regional da RTP para esclarecer alterações operacionais noticiadas recentemente, que já motivaram pedidos de esclarecimento de vários partidos.

O gabinete de comunicação do PSD/Madeira indicou hoje, em nota de imprensa, que a reunião com Martim Santos surge “na sequência das notícias vindas a público sobre eventuais alterações operacionais e estruturais no funcionamento do Centro Regional da RTP/M”.

Na sexta-feira, o Diário de Notícias da Madeira noticiou que o controlo da emissão da RTP regional passou a ser feito a partir de Lisboa, desde quinta-feira, de acordo com o deputado do PS à Assembleia da República Carlos Pereira, que solicitou esclarecimentos ao ministro da Presidência, Leitão Amaro.

Os sociais-democratas pretendem obter “esclarecimentos sobre a situação atual e os eventuais planos em curso por parte da administração, mas, também, compreender quais são os impactos concretos para a capacidade operacional, técnica e editorial deste centro e avaliar se estão em causa princípios essenciais como a autonomia, a identidade regional e a missão de serviço público”.

“Só com informação factual, obtida localmente, será possível aferir a real dimensão da situação e ponderar se é necessário adotar iniciativas parlamentares junto da administração da RTP e do Governo da República, para salvaguardar o que for essencial”, afirmam.

Também a deputada do PS/Madeira à Assembleia da República, Sofia Canha, pediu na sexta-feira uma reunião com Martim Santos para abordar esta questão e refere, em comunicado, que de acordo com os contactos que efetuou com pessoas ligadas à área “em causa está uma questão técnica que se prende fundamentalmente com a falta de recursos humanos por parte da estação regional”.

O deputado do JPP, Filipe Sousa, indicou igualmente que vai pedir uma reunião com o conselho de administração e a direção de informação da RTP para saber que “alterações foram feitas no quadro da autonomia administrativa, financeira e da informação no Centro Regional da RTP/Madeira”.

A eventual perda de autonomia por parte da RTP/Madeira é uma das principais preocupações dos vários partidos.

Também os deputados do PSD no parlamento regional entregaram, na sexta-feira, um requerimento de audição parlamentar, “com caráter de urgência”, para ouvir o presidente do conselho de administração da RTP, Nicolau Santos, e o diretor do Centro Regional da Madeira, Martim Santos.