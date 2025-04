O Partido Reagir Incluir Reciclar – Madeira sustentou que “a educação é a chave para transformar vidas e construir um futuro mais promissor para todos”.

Em nota enviada às redações, o RIR defende uma escola que não apenas prepare os jovens para o mercado de trabalho, “mas que também os inspire a serem cidadãos conscientes, capazes de liderar mudanças e de contribuir para uma sociedade mais inclusiva e sustentável”.

“Neste contexto, apelamos ao Governo Central para reforçar o apoio à Universidade da Madeira, uma instituição vital para o desenvolvimento económico, social e cultural da nossa Região.

Na missiva, o partido apresenta várias razões para o investimento na UMa, nomeadamente para “cultivar talentos e motivar as novas gerações de madeirenses e portossantenses a permanecerem e prosperarem na sua terra natal; fomentar a investigação e a inovação em domínios estratégicos como o turismo, as tecnologias digitais, as energias renováveis, a economia azul, a biotecnologia, a saúde e as ciências do mar, posicionando a Universidade da Madeira como um motor de conhecimento e progresso, essencial para a construção de uma economia regional mais sustentável, competitiva e preparada para os desafios globais”, entre outras.

É importante também “requalificar e modernizar as infraestruturas, investindo em equipamentos de ponta e criando ambientes de aprendizagem mais atrativos e funcionais, além de promover a internacionalização através de parcerias estratégicas, programas de intercâmbio e projetos de investigação conjuntos, elevando a Universidade da Madeira como referência académica a nível nacional e internacional.

O reforço da Universidade da Madeira é uma causa que transcende ideologias. Trata-se de garantir às novas gerações o direito a sonhar e a concretizar projetos de vida aqui, na sua terra. Trata-se de afirmar a Madeira como exemplo de inovação, conhecimento e desenvolvimento sustentável no contexto nacional e europeu.

O Partido RIR reitera o seu compromisso inabalável com a defesa da educação, da inovação e da valorização do talento madeirense. Continuaremos a trabalhar com determinação para construir uma Madeira mais inclusiva, inovadora e preparada para os desafios do futuro”, lê-se no texto assinado por Liana Reis.