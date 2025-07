O Partido da Terra garantiu, hoje, que a proposta para a regulamentação do Alojamento Local no Funchal já foi apresentada em tempo oportuno pelo deputado municipal eleito pelo MPT, tendo sido discutida na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 11 de dezembro do último ano. Proposta essa que, ainda segundo aquele partido, foi rejeitada pela maioria.

O comunicado de imprensa surge na sequência de uma notícia do DN-Madeira com o título ‘CMF quer rever regulamento do Alojamento Local’.

“É, por isso, com estranheza que o MPT regista o anúncio, por parte do executivo municipal, da intenção de rever o regulamento do Alojamento Local, como se de uma nova abordagem se tratasse, quando a Câmara e os grupos municipais que a apoiam tiveram já oportunidade de se pronunciar sobre o tema”, adianta o Partido da Terra.