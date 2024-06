O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM comunica que, no próximo dia 21 de junho de 2024, o troço compreendido entre o PK 4+100 e 4+300 referente ao percurso pedestre PR 6 Levada das 25 Fontes (Rabaçal- 25 Fontes) estará encerrado, para a realização de trabalhos de manutenção e recuperação, os quais são incompatíveis com a passagem de pedestrianistas, não conferindo condições de passagem mesmo no período pós-laboral.

Assim, o acesso alternativo à lagoa das 25 Fontes, no referido dia, é possível a partir do percurso pedestre PR 13.1 Vereda da Palha Carga (Louro da Gota – 25 Fontes).

O desenrolar dos trabalhos de recuperação da rede de percursos pedestres do Rabaçal impõe, igualmente, o encerramento do troço alternativo (denominado de bypass) do percurso pedestre PR 6 Levada das 25 Fontes (Rabaçal- 25 Fontes), durante o período de duas semanas, a contar do dia 24 de junho de 2024.

Pelo seguinte, informa-se que durante esse período o troço unidirecional da Levada das 25 Fontes passará a ser bidirecional, não condicionando a visita à lagoa das 25 Fontes.