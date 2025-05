Bom dia e boa semana!

- Pelas 8h30, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, realiza-se a abertura do II Seminário de Investigação em Enfermagem da Evidência ao Cuidar: Enfermagem que Transforma.

- Às 10h30, no antigo Ateneu Comercial do Funchal, Rua dos Netos, tem lugar a inauguração da exposição documental ‘Memoriae et Humanitas, Memória e Humanidade’, no âmbito do centenário das Irmãs Hospitaleiras na Madeira, ao serviço da Saúde Mental e Psiquiatria.

- Trabalhadores da ARM reúnem-se com grupo parlamentar do PSD/M, às 14h30.

- O Secretário Regional de Economia visita, pelas 15h00, a Invest Madeira, à Rua Imperatriz Dona Amélia.

- Trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico reúnem-se com o grupo parlamentar do CDS/PP, pelas 17h30.

- Na véspera do 13 de maio, Aparições de Fátima, várias paróquias assinalam esta data com missas, procissões e oração do terço. No Santuário do Cabo Girão, as celebrações iniciam-se às 20h00, também à mesma hora, idênticas cerimónias na Igreja da Sé e na Paróquia de Fátima, na Rochinha.