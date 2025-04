O Papa Francisco, que está a recuperar de problemas de saúde, surgiu de forma inesperada perante os fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano, no final da missa do Domingo de Ramos.

O pontífice, de 88 anos, apareceu numa cadeira de rodas e sem cânulas nasais de oxigénio e saudou os fiéis após a celebração que marcou o início da Semana Santa.

“Feliz Domingo de Ramos, feliz Semana Santa”, disse brevemente, no altar central da praça, onde cumprimentou o cardeal argentino Leonardo Sandri, a quem tinha delegado para presidir à missa do Domingo de Ramos.

Francisco deslocou-se entre os fiéis e parou para trocar algumas palavras com um grupo de freiras que lhe transmitiram mensagens de encorajamento.

Cumprimentou ainda várias crianças, com as quais demonstrou gestos de cumplicidade, enquanto se ouviam gritos de “Viva o Papa”, noticia a agência espanhola Efe.

“No final da missa, o Papa Francisco juntou-se aos peregrinos e fiéis na praça e desejou-lhes boa sorte no Domingo de Ramos e no início da Semana Santa”, afirma o Vaticano num comunicado citado pela Efe.

O pontífice, depois, acrescenta o comunicado, no caminho de regresso à Basílica de S. Pedro, parou em oração diante do túmulo do apóstolo e em frente ao monumento dedicado a Bento XV”.

Esta é mais recente saída pública “surpresa” do pontífice durante a convalescença na sua residência na Casa Santa Marta, desde que deixou a Clínica Gemelli, em Roma, a 23 de março passado, depois de 38 dias internado por pneumonia bilateral e outros problemas respiratórios.

Após o seu reaparecimento no passado domingo, também na Praça do Vaticano, durante o Jubileu dos Doentes, Francisco abandonou a residência noutras duas ocasiões e recebeu inesperadamente os reis Carlos e Camila, de Inglaterra, apesar dos médicos aconselharem que deveria permanecer pelo menos dois meses de repouso.

Na passada quinta-feira, o papa apareceu de calças escuras, t-shirt e poncho na Basílica de São Pedro, que também visitou em cadeira de rodas para observar o restauro da zona da cátedra e rezar no túmulo de Pio X. Foi também surpreendente a visita, na passada quarta-feira, do rei britânico Carlos III e mulher, que se encontravam em viagem por Itália, apesar da audiência oficial ter sido cancelada devido ao estado de saúde de Francisco.