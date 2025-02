O PAN-Madeira reuniu-se na terça-feira com a Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses, uma entidade cuja Direção tomou posse em dezembro do ano passado. “O encontro teve como objetivo aperfeiçoar o programa eleitoral do PAN Madeira e reforçar medidas que garantam um verdadeiro compromisso com a promoção da saúde mental em todas as áreas da sociedade, com especial atenção ao bem-estar psicológico dos/as trabalhadores/as”, vincou o partido, em comunicado.

“O PAN Madeira e a Ordem dos Psicólogos partilham várias preocupações, como a otimização dos recursos e a valorização do leque de competências dos/das psicólogos/as. Afigura-se essencial que, tanto no setor privado como na administração pública, haja uma aposta reforçada na supervisão psicológica e na prevenção do ‘burnout’, prevenindo situações de exaustão emocional e melhorando a qualidade dos serviços prestados”, pode ler-se.

”As condições de trabalho influenciam diretamente a saúde mental dos/as trabalhadores/as e é por isso que o PAN Madeira tem defendido novos modelos de trabalho que se alinham com aquilo que a Ordem também promove. Atribuir incentivos a empresas que valorizam a saúde mental dos seus colaboradores é um passo importante para esta mudança de paradigma”, destacou Mónica Freitas, citada na mesma nota.

Outro ponto relevado pelo partido a figura do/a psicólogo/a do trabalho. “O PAN Madeira considera importante avaliar de que forma esta figura está a ser aplicada e se as suas funções estão verdadeiramente a ser cumpridas.”

Além do contexto laboral, ambas as entidades destacam a importância de reforçar o investimento na saúde mental em diferentes setores, incluindo a educação e os serviços públicos. O acesso a acompanhamento psicológico deve ser facilitado e promovido como parte integrante das políticas de saúde, garantindo um apoio mais abrangente à população.

“Investir na saúde mental é semear um futuro melhor para todas as pessoas. Promover um envelhecimento ativo e garantir que as pessoas tenham acesso a cuidados psicológicos ao longo da vida significa não só uma vida melhor como uma menor sobrecarga futura nos serviços públicos de saúde. Continuaremos a trabalhar para que esta seja uma prioridade efetiva nas políticas públicas e privadas”, concluiu a porta-voz do PAN Madeira.