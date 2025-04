O PAN Madeira marcou presença na Feira do Livro de Santa Cruz, que decorre até domingo sob o mote ‘Somos feitos de histórias’, reforçando a importância da aposta na cultura.

O partido referiu, em nota de imprensa, que apesar das medidas aprovadas na República no sentido de promover a aposta cultural e o acesso à mesma, com a preservação do património cultural e artístico, no acesso e democratização da cultura e na ação cultural e artística, “é necessário ir mais além na divulgação de eventos culturais, nos apoios às associações e companhias e numa maior adesão da população a eventos culturais.”

“O PAN considera lamentável que a cultura continue a representar apenas 0,45% da despesa total consolidada no Orçamento de Estado 2025, defendendo que a mesma deve constar numa fase inicial nos 1%. Para o partido, a arte, cultura e educação são conceitos inseparáveis, e mais do que um direito, são um facilitador de bem-estar. É por isso, crucial fortalecer o poder das secretarias técnicas, e restantes órgãos de gestão pública e autarquias, no sentido de congregar o conceito de cidadania cultural e ativismo através das artes e cultura, na promoção do conceito de artivisimo”, defendeu Mónica Freitas, porta-voz regional do partido.

Algumas das medidas do partido, são, nomeadamente, a criação do ‘Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória’, garantir maior autonomia financeira e recursos, aposta na formação dos agentes culturais, incentivando a conceção de círculos de debate.

No âmbito do PRR, “garantir a valorização, conservação e restauro do património cultural e histórico nacional e municipal, a aposta na transição digital e a proteção social e reconversão profissional, no final de carreira, atendendo que muitas vezes são atividades de desgaste rápido”.

“Neste sentido, o PAN compromete-se para a criação de uma carta de compromisso para a cultura e as artes e a aposta em programas de mediação artística a nível local, consagrando a cultura e as artes como fato de aproximação intergeracional”, conclui o partido.