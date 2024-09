O PAN Madeira reiterou hoje, Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, o compromisso do partido “em promover e garantir o acesso a cuidados de saúde mental de qualidade, defendendo uma abordagem integrada e preventiva para enfrentar esta problemática”.

“A saúde mental é uma prioridade para o PAN Madeira, que apresenta um conjunto de medidas para melhorar o acompanhamento e o tratamento de pessoas com doenças do foro mental, assim como a criação de políticas públicas que promovam o bem-estar da população”, lê-se em comunicado de imprensa.

“Entre as várias medidas propostas pelo PAN Madeira, destacam-se o reforço dos cuidados de saúde primários, a criação de Unidades de Saúde Mental geridas pelo Serviço Regional de Saúde, em articulação com o Instituto de Segurança Social, maior fiscalização das unidades de saúde mental privadas, assegurando que estas respeitem integralmente os direitos dos utentes e ofereçam cuidados de qualidade”, descreve-se mesma nota.

“Defendemos no âmbito das discussões do orçamento, a inclusão da saúde mental como responsabilidade conjunta da Secretaria da Inclusão e Juventude e da Secretaria da Saúde, de forma a garantir respostas sociais e comunitárias coordenadas e de cariz público, atendendo que esta área na Madeira seguia órfã. Congratulamos ainda IPSS como a AFARAM, que com tão pouco faz tanto pela saúde mental”, afirmou Mónica Freitas, citada do comunicado.

A nota refere que o “PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA defende ainda fóruns anuais de discussão, estabelecimento de procedimentos de atuação para garantir o correto encaminhamento de pessoas com doença mental para serviços de apoio, em articulação com o Instituto de Segurança Social da Madeira”.

Para a deputada e porta-voz do PAN Madeira, “é urgente garantir que a saúde mental seja tratada com a seriedade que merece. A prevenção do suicídio passa não só pela criação de redes de apoio eficientes, mas também por um acompanhamento contínuo e especializado, que envolva as famílias, as instituições e toda a comunidade.

“Temos cada vez mais pessoas a sofrer de ansiedade, burnout, sendo essencial a prevenção. Criar hábitos e locais de trabalho saudáveis, apostar numa alimentação equilibrada, a prática de exercício físico, o investimento no bem-estar individual, temos de criar os mecanismos para isto”, defendeu Mónica Freitas, reiterando que neste Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, “o PAN Madeira apela a um esforço conjunto da sociedade e das instituições para garantir que nenhuma vida seja perdida”.