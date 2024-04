PAN Madeira reafirma importância da figura do veterinário municipal

A propósito do Dia Mundial do Médico Veterinário, o PAN Madeira reiterou, hoje, a sua luta pela valorização e implementação, obrigatória por lei, da figura do Veterinário Municipal na Região.

Defendendo que a causa animal não pode ser uma bandeira hasteada por aqueles que só agora a “olham por mímica” à crescente consciencialização da população, o partido lamenta as constantes agressões, desrespeito, instrumentalização e abandono animal, exigindo, ao mesmo tempo, “as mais que justas bonificações e apoios a todas as instituições que travam uma luta desigual e quase indigna na salvaguarda e proteção dos animais, sejam eles de companhia ou não”.

A este propósito, numa nota enviada à redação, o partido mais advoga que a criação do veterinário municipal é “mais um passo na direção correta, garantindo uma resposta mais justa e democrática ao bem-estar animal, sendo entristecedor que alguns municípios continuem a resistir na implementação desta, e de várias outras obrigações relativas ao bem-estar animal e da natureza”.

“Lembramos ainda que, no seguimento das recentes notícias de maus-tratos a animais por algumas pessoas em situação de sem abrigo requer, precisamente, o apoio do Veterinário Municipal como garante imediato, quando ainda é uma azáfama de passa responsabilidade de um lado para o outro, sempre que se sinaliza uma situação de um animal em perigo”, pode ler-se ainda na mesma nota.

O PAN mais adita a sua defesa da redução imediata do IVA na alimentação animal e nas despesas médico-veterinárias, a disponibilização de alimentação gratuita para os animais de companhia das pessoas em condição de sem abrigo e a criação de um Programa Regional de Proteção ao Animal de Companhia, entre outras medidas.