O Museu Etnográfico da Madeira vai associar-se às comemorações da Festa da Flor com uma oficina comunitária, cujo propósito é dar a conhecer as ‘flores de arraial’, concebidas pelo povo para ornamentar o espaço das festas e romarias ao longo dos séculos.

A oficina que irá elevar este ‘saber-fazer’, passado de geração em geração e que faz parte do património cultural imaterial, terá lugar no espaço exterior do museu, junto à Rua de S. Francisco, das 10h00 às 12h00 e das 14h30 às 16h30, do próximo dia 14 de maio, terça-feira.

Nesta mostra irão participar todos os funcionários da equipa do museu, assim como visitantes, alunos e utentes das diversas instituições do concelho, “procurando estreitar os laços com toda a comunidade”, conforme denota um nota de imprensa.

Refira-se que a matéria-prima utilizada na confeção destes artefactos será, na sua maioria, material reutilizado, recolhido pela equipa do museu.

Aquele espaço será, depois, ornamentado com as flores feitas por toda a comunidade, e a instalação ficará patente ao público até 26 de maio.

Sobre as ‘flores de arraial’

As flores, que parecem ter ocupado desde tempos imemoriais um lugar especial na vida dos homens, são usualmente utilizadas em todos os ritos de passagem, desde o nascimento até à morte. Já os povos pagãos acreditavam nos seus poderes mágicos, utilizando-as em diferentes práticas, associadas à fertilidade ou à abundância.

Algumas dessas consagrações florais, com raízes muito antigas, foram adotadas e transformadas pela Igreja e permanecem em muitas festividades religiosas, como é o caso das flores utilizadas para decoração do interior dos templos, durante as solenidades religiosas ou para ornamentar o espaço envolvente, onde terá lugar o arraial.