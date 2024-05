As eleições presidenciais no Irão terão lugar no dia 28 de junho, informou hoje a televisão estatal, após a morte do Presidente iraniano, Ebrahim Raissi, e da sua comitiva num desastre de helicóptero.

“O calendário eleitoral foi aprovado na reunião de chefes do poder judiciário, do Governo e do parlamento. Com a concordância do Conselho dos Guardiães [órgão que fiscaliza a Constituição], foi decidido que a 14.ª eleição presidencial será realizada no dia 28 de junho”, indicou o canal estatal.

Os destroços do helicóptero que desapareceu no domingo foram descobertos ao amanhecer na encosta de uma montanha, na zona de Kalibar e Warzghan, na província do Azerbaijão Oriental, onde o aparelho se despenhou por motivos ainda desconhecidos.

Segundo relatos da imprensa iraniana, o helicóptero descolou em condições climatéricas difíceis.

As equipas de socorro iranianas recuperaram os corpos de Ebrahim Raisi e dos outros oito passageiros que seguiam a bordo, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian.

Após buscas intensas, dificultadas pelas condições meteorológicas adversas, o Governo iraniano confirmou a morte de Raisi, acrescentando que o desastre não vai causar “qualquer perturbação na administração” do país.

Hoje de manhã, o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, nomeou o vice-Presidente Mohammad Mokhber como chefe de Estado interino e decretou cinco dias de luto pela morte de Ebrahim Raisi.

As cerimónias fúnebres do Presidente iraniano devem iniciar-se na terça-feira em Tabriz, noroeste do país, indicou a agência oficial iraniana.