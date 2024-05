A CDU realizou, nesta segunda-feiram iniciativas de campanha eleitoral em bairros sociais e na freguesia da Camacha, no bairro do Vale Paraíso, onde o candidato Edgar Silva destacou que “o povo precisa de mais CDU”.

“Uma vez mais foram as populações que procuraram a CDU para que fossemos nós a encabeçar esta luta pelos direitos de quem aqui vive, perante o atentado ambiental e para dar combate ao problema de saúde pública que aqui foi criado pelos governantes, quer pelo PSD no governo Regional, quer pelo JPP na Câmara de Santa Cruz, pois, foram eles que licenciaram uma atividade industrial em cima das habitações. E, agora, temos uma luta que precisa da força da CDU”, destacou na ocasião Duarte Martins, candidato da CDU.

Segundo Edgar Silva, “o povo precisa de mais CDU”, através de mais deputados para “melhor defender os interesses” da Região.

De acordo com Edgar Silva, “é com o voto na CDU que o povo ganha voz no Parlamento”. “Esta é a única forma de dar mais força à voz do povo no Parlamento. O povo precisa da eleição de quem sirva os interesses do povo, de quem não vira a cara à luta”, acrescentou.

Dirigindo-se aos moradores dos bairros sociais, disse Edgar Silva que “é a CDU que dá voz a quem precisa de ter uma voz em sua defesa”. “A CDU é a força de quem se sente injustiçado. É com a eleição de deputados da CDU que as populações sabem que podem contar para as defender, para fazer ouvir a sua voz, no combate às desigualdades, às injustiças”, vincou.

“É com a força que o povo nos dá que nos batemos em sua defesa. A força que o povo der à CDU será aquela que determinará a força com que no Parlamento da Madeira se fará ouvir o povo desta terra, a sua luta pelo futuro, a sua exigência de uma vida melhor. A força que o povo der à CDU será aquela que determinará a força com que será possível apontar o rumo para uma Autonomia ao serviço dos trabalhadores e dos povos”, concluiu o candidato.