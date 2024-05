O Centro Comunitário do Funchal celebrou, hoje, o 15º aniversário, com um convívio em que juntou os seus utentes nas instalações da Avenida Calouste Gulbenkian. Note-se que apresenta um vasto programa ao nível de intervenção social com a população sénior do Município do Funchal, desde atividades de cariz sociocultural como desportivas, literacia em saúde e programas de estimulação cognitiva.

A vereadora Helena Leal, que esteve presente nas celebrações, salienta que “estas estruturas são essenciais numa sociedade onde, para além de constituírem um contexto de apolo aos mais vulneráveis, assume-se como um meio para absorver o melhor que estas pessoas têm a dar à sociedade, integrando no dia-a-dia, o melhor de cada um ao serviço da nossa cidade”.

Aquela responsável acrescentou ainda que a autarquia tem “a preocupação de, para além do combate ao isolamento, constituir um contexto de amparo, mas também de incremento de literacia em diversas áreas, potenciando comportamentos de saúde promotores de mais saúde e qualidade de vida”.