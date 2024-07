A onda de calor extremo que o oeste do Canadá enfrenta está a provocar um rápido aumento dos incêndios florestais nas províncias da Colúmbia Britânica e Alberta, que totalizaram esta segunda-feira 440 fogos ativos.

Milhares de pessoas tiveram de ser evacuadas, ou estão sob alerta de evacuação, no centro da Colúmbia Britânica, província que registou hoje 280 incêndios florestais ativos, indicaram as autoridades.

As chamas estão ainda a cerca de cinco quilómetros de Barkerville, cidade histórica da corrida do ouro no oeste da América do Norte, que atraiu milhares de pessoas na segunda metade do século XIX, forçando a evacuação da sua população.

Cerca de 300 quilómetros a sul, diversos incêndios bloquearam a estrada Trans-Canadá, que liga o leste e o oeste do país, enquanto na província vizinha de Alberta ocorreram hoje 160 incêndios florestais, segundo os últimos números oficiais.

No leste do país, as autoridades autorizaram hoje o regresso a casa dos cerca de 7.000 habitantes da localidade de Labrador City, que tinham sido evacuados em 12 de julho, quando um incêndio se aproximou perigosamente da localidade.

A autarca da cidade de Labrador, Belinda Adams, anunciou a medida na rede social Facebook, adiantando que o incêndio, que há 10 dias aumentou de seis para 140 quilómetros quadrados em poucas horas com a ajuda das condições climatéricas, não constitui mais uma ameaça para as populações.

Desde o início do ano, ocorreram 3.434 incêndios no Canadá que consumiram 2,1 milhões de hectares de floresta e vegetação.

Em 2023, o Canadá enfrentou o seu pior ano, quando milhares de incêndios florestais consumiram mais de 17 milhões de hectares, o que corresponde a cerca de 170.000 quilómetros quadrados.