AD Machico anuncia saída de Élio Martins

A direção da Associação Desportiva de Machico anunciou, através de um comunicado publicado na sua página oficial do Facebook, o fim do ciclo de Élio Martins e do seu adjunto, Sérgio Berenguer, no comando da equipa sénior.

Desta forma, termina a ligação entre o antigo atleta e treinador e a equipa tricolor, após um percurso marcado por sucessos desportivos e estabilidade competitiva.

No comunicado, o clube destaca o legado deixado pela dupla técnica: “Há percursos que se cruzam para fazer história, e o vosso será recordado para sempre. Sob a vossa liderança, a AD Machico voltou a sorrir, conquistando a Divisão de Honra Regional, a Supertaça da Madeira e garantindo a manutenção no Campeonato de Portugal na época passada”.

Para além dos títulos alcançados, a direção sublinha ainda os valores transmitidos ao longo do percurso: “Mais do que títulos, deixam o exemplo de profissionalismo, resiliência e um amor profundo a este emblema. Machico será sempre a vossa casa”.

O comunicado termina com uma mensagem de agradecimento e votos de sucesso para o futuro, expressando “o mais profundo obrigado” e desejando “os maiores sucessos pessoais e profissionais” nos próximos desafios.