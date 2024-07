Bom dia!

A esmagadora maioria dos sem-abrigo manifesta comportamentos aditivos e sofre de transtornos mentais, assegura ao JM a coordenadora do C.A.S.A., Sílvia Ferreira. Nesta altura, no Funchal, estão sinalizadas 121 pessoas a viver na rua e a responsável pela associação pede medidas urgentes para lidar com uma situação de “grande complexidade” que tem gerado insegurança e dificultado a ação de técnicos e voluntários.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um caso angustiante. Família de homicida desespera com nova ordem de despejo. Proprietário concedeu prazo alargado para o realojamento. Mas Laurinda Vieira não encontrou alternativa e está obrigada a abandonar a casa até final do mês.

Saiba ainda que UMa abriu 675 vagas e recebeu 300 pedidos de bolsas e que Gabinete prevê apoiar 1.700 candidatos ao ensino superior.

Márcia Gomes e Cláudia Pereira ascendem à administração da Segurança Social é outro assunto de relevo, numa edição que destaca também o Porto Moniz. Emanuel Câmara deixa reparos, Albuquerque promete mais obras.

E porque vem aí um tempo de festas, HMB preenche noite de arromba na Ponta do Sol. A banda portuguesa atua a 6 de setembro nas festas do concelho.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira.