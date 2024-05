António Zambujo atua esta noite na Praça do Fórum Machico, a assinalar as festas do Dia do Concelho.

O artista, que estreia o seu álbum intitulado ‘Cidade’, sobe ao palco às 21 horas.

O momento tão aguardado pelo público irá ser antecipado pela atuação do grupo ‘Fitness Team’ com ‘Spring Breeze’. Este espetáculo está programado para as 20h00.