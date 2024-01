PAN Madeira diz que partido “é alternativa para uma governação sustentável”

O PAN Madeira, em comunicado enviado ao JM, declara-se “uma alternativa para uma governação saudável” e faz saber que “tem estado atento à situação política regional e nacional”, assinalando o facto de ter marcado presença no Congresso do JPP e do PS, e de ter estado este fim-de-semana em Lisboa para a apresentação das listas do PAN à Assembleia da República.

”Vemos mudança a nível político regional, sobretudo agora neste processo eleitoral, em que temos mais mulheres como cabeças-de-lista e à frente das estruturas partidárias. O PAN tem trazido esta questão várias vezes para a agenda política, reforçando o papel fundamental das mulheres e dos jovens no poder de decisão.”, refere deputada do PAN Madeira, Mónica Freitas.

Sobre o congresso do JPP, Donato Freitas, o representante do PAN no evento do partido fundado em Santa Cruz, diz que “é um partido que se tem apresentado com um discurso cada vez mais populista, em que não apresenta medidas concretas para fazer valer os interesses da madeira e do Porto Santo”.

“O discurso é em volta dos problemas, mas não apresenta propostas nem soluções”, sublinha.

No congresso do PS, o PAN fez-se representar pelo membro da Comissão Política Regional, Válter Ramos. “Perde-se mais tempo a falar dos outros partidos do que em apresentar ideias próprias, soluções de futuro e uma visão abrangente para o País. Fica quase sempre no esquecimento a alusão a questões fundamentais como a crise climática, o investimento na área ambiental e a necessidade de iniciativa para a causa animal”, delcara em relação ao que ouviu da parte dos socialistas.

Este fim de semana, o PAN Madeira participou no evento do respetivo partido, em Lisboa, concluindo os seus dirigentes que é neste partido “que está o voto responsável, útil e que faz a diferença”.

”Nós defendemos uma visão abragente, em que pessoas, animais e natureza são vistas como um todo. Defendemos o reforço da autonomia política, fiscal, a melhoria das condições combatendo a insularidade. É fundamental sentar com todos os partidos e discutir as questões que interessam e afetam diariamente a vida dos madeirenses e porto-santenses na procura de soluções eficazes.”, defende Marco Gonçalves, cabeça de lista às próximas eleições