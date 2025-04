O PAN Madeira reforçou hoje o seu compromisso com a agricultura regional, defendendo uma transformação estrutural que valorize a produção local, proteja os pequenos e médios agricultores e promova um modelo agrícola mais sustentável. Sob o lema ”Madeira, a nossa causa”, o partido considera a agricultura um eixo estratégico essencial não só para a economia, mas também para a saúde pública, a soberania alimentar e o combate à crise climática.

Entre as propostas apresentadas, destaca-se a reformulação do Plano de Ação Nacional para a Agricultura Biológica, de forma a adaptá-lo à realidade das Regiões Autónomas. O PAN Madeira quer medidas específicas para os desafios insulares, com maior apoio técnico e financeiro para os agricultores que pretendam adotar práticas sustentáveis.

“É fundamental garantir incentivos eficazes à produção biológica, com linhas de financiamento claras, menos burocracia e acompanhamento especializado no terreno. A agricultura na Madeira deve ser capaz de responder aos desafios do presente sem comprometer os recursos do futuro”, indica nota de imprensa.

“A agricultura tem de voltar a ser um pilar vivo da Madeira e de Portugal, e não apenas um símbolo nostálgico. O futuro do país depende de políticas sérias de valorização do produto local, de apoio aos pequenos produtores e de uma aposta inequívoca na sustentabilidade. É por isso que, nas próximas eleições nacionais, o PAN Madeira apresenta soluções para uma agricultura com futuro, feita com e para as pessoas”, afirma Válter Ramos, candidato do PAN Madeira às eleições legislativas nacionais.