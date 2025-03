O PAN Madeira, em ação de campanha no Caniço, lembrou o Centro de Juventude, uma proposta do partido contemplada no Orçamento Regional de 2024.

“Esta medida do PAN é essencial para promover atividades extracurriculares, espaços de convívio e formação, colmatando lacunas para as famílias da freguesia ao nível de respostas sociais”, defende o PAN em comunicado alusivo a esta iniciativa.

Recorda o PAN que o Centro de Juventude do Caniço proposto “tem como objetivo incentivar o associativismo e a cidadania ativa, com espaços cowork para as associações juvenis e oferecer atividades extracurriculares, promovendo a inclusão e o desenvolvimento pessoal dos jovens”.

Este espaço, adianta o partido, que tem Mónica Freitas como cabeça-de-lista, visa também “criar oportunidades para formação, cultura e desporto, tornando-se um ponto de encontro essencial para a juventude local”.

“Esperamos que o futuro governo tenha visão e aposte efetivamente na juventude. O PAN continuará a trabalhar na promoção de medidas que promovam o bem-estar dos nossos jovens, sobretudo em freguesias populosas como é o caso do Caniço e com poucas ofertas.”, afirma a porta-voz do PAN Madeira.