O PAN Madeira agendou reuniões com o Sindicato dos Professores da Madeira (SPM), o Sindicato Democrático dos Professores da Madeira (SDPM) e a ANP Madeira (Associação Nacional de Professores) para debater soluções para a valorização da classe docente e a defesa de condições de trabalho.

“É fundamental garantir a contagem integral do tempo de serviço dos docentes da Região, acabar com as quotas injustas no acesso aos escalões superiores e reduzir a carga burocrática que prejudica o ensino. Além disso, o PAN defende a criação de medidas que combatam o desgaste dos professores, como a antecipação da aposentação e a redução progressiva da componente letiva”, pode ler-se num comunicado divulgado pelo partido.

”Os professores são o pilar da educação e merecem reconhecimento real, não apenas palavras. O Governo Regional não pode continuar a ignorar as suas reivindicações, que são justas e necessárias para um ensino de qualidade”, defendeu Henrique Andrade, membro do PAN Madeira, citado na mesma nota.

O PAN termina frisando que “estará sempre na linha da frente na defesa de uma escola pública de excelência, onde os professores sejam respeitados e valorizados”.