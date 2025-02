O PAN Madeira denunciou hoje as “injustiças” que o “setor da hotelaria” que tem vindo a enfrentar na Região, tendo ao mesmo tempo manifestado “solidariedade para com os trabalhadores”.

Em comunicado de imprensa, o partido explica que os “trabalhadores hotelaria continuam a enfrentar condições salariais desadequadas face ao custo de vida e aos lucros crescentes do setor”, acrescentando que “a situação torna-se ainda mais inaceitável num contexto em que o turismo é um dos pilares da economia madeirense e em que são os trabalhadores que garantem a qualidade e a excelência do serviço prestado”.

Tendo em conta este cenário, o PAN Madeira “defende a implementação de medidas concretas para corrigir esta injustiça, nomeadamente o aumento salarial digno que reflita a contribuição dos trabalhadores para o sucesso do setor; a fiscalização rigorosa do cumprimento dos direitos laborais e a implementação de um regime de majoração salarial para trabalhadores de serviços essenciais em períodos de grande afluência turística, como por exemplo nas épocas festivas.”

Citada no comunicado, Mónica Freitas, Porta-voz do PAN Madeira, considera que “é inaceitável que, enquanto os lucros do turismo crescem, os trabalhadores que sustentam esta indústria continuem a receber salários baixos e a enfrentar condições precárias. A dignidade laboral não pode ser esquecida em nome do lucro”.