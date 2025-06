O PAN Madeira alertou, em nota de imprensa, para a utilização de animais em festividades, nomeadamente no Mercado Quinhentista de Machico que decorre até hoje.

“Festividades como o Mercado Quinhentista, rico em cultura e diversidade, não se justifica a utilização de animais no mesmo. A declaração universal dos direitos dos animais assinada pela UNESCO em 78 já referia que nenhum animal deve ser explorado para entretenimento humano.”, refere a estrutura regional do PAN.

Na mesma nota, é referido que um dos elementos do partido “já tinha efetuado um alerta à organização do Mercado para garantir a dignidade dos animais e em não utilizá-los.”

“Reconhecemos, valorizamos e parabenizamos o evento pelo seu valor e mérito, tendo um variz educativo e comunitário, valores esses que não se coadunam com a exploração de animais, como os cavalos, cobras e aves de rapina que fazem parte da programação”, acrescenta o partido, que sublinha que “sempre defendeu a importância da cultura e de manter vivas as tradições reajustando-as aos novos tempos e garantir acima de tudo a dignidade humana e animal, garantido que se respeita os habitats e as diferentes espécies que são expostas a este tipo de eventos.”

O partido entende ser necessário que Governo Regional tenha “uma maior intervenção no sentido de incentivar à adaptação deste tipo de eventos, respeitando os valores e princípios atuais, não colaborando ou incentivando a exploração dos mesmos.”

“Acreditamos que todas as pessoas que gostam realmente de animais, entenda que o respeito é fundamental e um valor que devemos incutir nas gerações futuras. Os animais não são objetos e há formas de estarmos em contacto com os mesmos respeitando a sua segurança, conforto e dignidade”, conclui o PAN.