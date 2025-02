O PAN Madeira alertou, este domingo, para uma reivindicação da população dos Prazeres quanto à execução da proposta aprovada no âmbito do Orçamento Participativo para a requalificação da Quinta Pedagógica.

“O projeto ganhou o orçamento participativo em 2022, foi assinado o contrato-programa, as verbas constaram do orçamento regional 2024 que foi aprovado na ALRAM, contudo estamos no início de 2025 e a Paróquia não vê perspetivas para o início do projeto. O PAN desde 2023 que alertou para a falta de condições dos animais e a importância de uma requalificação do espaço e melhor gestão”, afirma a porta-voz da estrutura do PAN na Região.

O partido que, como recorda, tem estado em contacto com a Paróquia, considera “inadmissível que nada tenha sido feito, estando os animais e a quinta ao abandono”.

“O PAN chegou a reunir com a Câmara da Calheta, com a Diocese, com o sr. Padre Roberto, levando um médico-veterinário no sentido de melhorar os cuidados aos animais. Foi pela mão do PAN que foram retirados muitos dos animais que não estavam em condições como o burro e o lama”, acrescenta o partido em nota enviada à comunicação social.

Na mesmo comunicado, o partido reconhece a importância deste espaço para a comunidade local e para a Região, sendo importante o contacto com os animais, alertar para os cuidados a ter com os mesmos e envolver pedagogicamente as escolas no funcionamento da própria quinta.

Para o PAN, “não faz sentido reconverter num mini-zoo nem arriscar na colocação de espécies mas dentro das que ainda se encontram na quinta, dignificar o espaço, torná-lo apelativo e garantir condições para o seu funcionamento, tendo como princípio fundamental o bem-estar e respeito pela causa animal.”