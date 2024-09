PAN alerta para a “dificuldade” na circulação de meios de socorro em Câmara de Lobos

O PAN Madeira, em comunicado, manifesta a sua “profunda preocupação” face às “dificuldades crescentes na circulação de meios de socorro no centro da cidade de Câmara de Lobos”.

“A recente requalificação da baixa da cidade, embora necessária, revela-se insuficientemente planeada, colocando em risco a segurança dos cidadãos ao dificultar a operação rápida e eficaz de ambulâncias e outros veículos de emergência”, afirma o partido.

“Desde fevereiro, a oposição na Assembleia Municipal já havia destacado a falta de soluções adequadas para o estacionamento e o estreitamento das vias no centro da cidade. No entanto, o atual presidente da Câmara justificou estas intervenções, afirmando que ‘não houve um estrangulamento das vias, houve foi alargamento dos passeios, porque existem duas soluções, ou se faz uma transição da cidade para ter pessoas ou se faz uma transição para ter carro’.”, recorda o partido liderado por Mónica Freitas.

O PAN Madeira considera, neste sentido, esta justificação “inadequada e, na prática, contraproducente”. “A colocação de estruturas metálicas, conhecidas como ‘pegões’, e o estreitamento das vias, particularmente na Rua Padre Eduardo Clemente Mendes Pereira, tornaram a circulação de veículos de emergência extremamente difícil, especialmente em momentos de maior tráfego. Recentemente, recebemos um vídeo de um cidadão que evidencia uma ambulância presa no trânsito, mesmo com sinais luminosos e sonoros ativados, uma situação que, anteriormente, seria menos provável”, adita.

“É inadmissível que a segurança das pessoas seja comprometida por uma falta de planeamento urbano adequado. O PAN Madeira apela à remoção imediata dos pegões e à revisão urgente das atuais condições de circulação no centro de Câmara de Lobos. A prioridade deve ser o bem-estar da população e a eficiência no socorro em situações de emergência”, afirma Vítor Gomes, membro do PAN Madeira.

Adicionalmente, o partido destaca “a crescente falta de estacionamento, particularmente na Rua São João de Deus, que se encontra sobrecarregada por veículos mal estacionados, incluindo viaturas de rent-a-car, o que agrava ainda mais a dificuldade de circulação dos meios de socorro”.

Por fim, o PAN exige que a Câmara Municipal de Câmara de Lobos “tome medidas imediatas para resolver estes problemas e garantir a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos e cidadãs”.