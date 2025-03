‘A palavra é superação!’ é o tema da palestra que o auditório do Fórum Machico acolhe amanhã, a partir das 18h00, no âmbito do Março Azul.

O mentor, autor e ator Paulo Azevedo será o orador desta palestra organizada pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e pela Câmara Municipal de Machico.

Sem mãos e sem pernas, Paulo tem hoje uma ‘vida normal’ e vem precisamente a Machico mostrar que somos todos iguais apesar das diferenças e que a fé, a coragem e a determinação são tão importantes no dia a dia do ser humano como a água, o ar e a comida.

Paulo Azevedo é sem dúvida o exemplo de que nada na vida é impossível, numa história de superação que partilha amanhã com os madeirenses.