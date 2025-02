Um painel de luxo, em termos de mérito académico e científico, marca presença, nesta sexta-feira, no ciclo de conferências que tem vindo a decorrer no Centro Cultural e de Investigação do Funchal. Nesta últuma sessão, o mote é dedicado à discussão do que significa “merecer o futuro” num mundo em constante mudança climática.

O último dia da ‘Funchal Climate Week’ oferece duas conferências. A primeira, “Merecer o Futuro I, com início às 10:00, sendo moderada por Viriato Soromenho-Marques, da Universidade de Lisboa, contando com a participação de António Costa Silva, Instituto Superior Técnico, e Luísa Schmidt, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

Continuando a reflexão iniciada na conferência da manhã, ‘Merecer o Futuro II’ reunirá novamente Viriato Soromenho-Marques, desta vez com Filipe Duarte Santos e José Manuel Lima Santos para aprofundar o debate sobre a sustentabilidade e as alterações climáticas. Oradores com vasta experiência nestas matérias irão partilhar as suas experiências sobre como podemos adaptar-nos e mitigar os impactos das mudanças climáticas, reforçando a necessidade de ações integradas e colaborativas para garantir um futuro viável e sustentável para as próximas gerações.

“Temos assim um painel com um valioso currículo que fará um flashback sobre as conclusões de 2008, a dinâmica da evolução global e dos nossos territórios, novos desafios e oportunidades e, principalmente, que ferramentas devemos adotar, como indivíduos e sociedade, para termos um futuro resiliente para nós e para as gerações seguintes”, perspetiva a organização, que está a cargo da Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão da Conservação da Natureza e Alteraçõs Climáticas.

Para a confirmação da presença, basta inscrever-se através deste formulário online.

Os oradores: