“Os eleitores não podem deixar o futuro nas mãos de um partido que tem a sua cúpula a prestar contas na Justiça”

Paulo Cafôfo apelou, hoje, ao voto no PS, expressando que “este é o único partido capaz de resolver os problemas da Madeira”.

Esta manhã, numa iniciativa realizada no Caniço, o cabeça de lista do PS relevou “a recetividade que tem sentido nas ruas e o desejo de mudança e de um novo rumo para a Região”. Algo que, vincou, “só é possível com o PS”.

Paulo Cafôfo constatou também “o sentimento generalizado de indignação e de descrédito relativamente ao PSD”, adiantando que “os eleitores não podem deixar o futuro da sua terra nas mãos de um partido que tem a sua cúpula a prestar contas na Justiça por crimes de corrupção”.

“A única forma de resolver os problemas da Madeira é votar no PS, que é o partido que tem o peso político necessário para poder influenciar e para poder decidir”, asseverou o candidato, garantindo que o partido “está preparado para assumir os seus compromissos, seja na Assembleia da República, seja mesmo aqui, no Governo Regional”. “O voto responsável é o voto no PS, sendo que não ir votar ou votar em partidos pequenos não vai resolver nenhum problema”, afirmou.

Paulo Cafôfo aproveitou também para relevar “a preocupação dos Governos socialistas em relação às Regiões Autónomas”, destacando o facto de “garantir o cofinanciamento de 50% do novo hospital da Madeira, o aumento de 30% da dotação financeira para a Universidade da Madeira, para fazer face aos custos da insularidade, bem como o investimento de 9 milhões de euros para duplicar as camas nas residências universitárias”.

O investimento de 45 milhões de euros em 2023 para o pagamento do subsídio social de mobilidade aos madeirenses, o reforço de 145 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência, num total de 706 milhões de euros (5% do total nacional), o financiamento dos cabos submarinos e os 25 milhões de euros previstos para o novo terminal no aeroporto do Porto Santo foram outros exemplos apontados.

“Tudo isto só foi possível graças ao PS e esta é a prova de que só o voto no PS poderá continuar a manter o País no rumo certo, com um Governo que continuará a olhar para as suas regiões como parte de um Portugal inteiro”, rematou.