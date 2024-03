Ordem dos Engenheiros promove projeto-piloto ‘Há Engenharia em Mim’ na Madeira

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros promove a atividade ‘Há Engenharia em Mim’, projeto-piloto a ter lugar no próximo dia 15 de março, a partir das 15h15, na Escola Secundária Francisco Franco.

A iniciativa, a realizar pela primeira vez nas escolas da Região, apresenta, a título experimental, uma proposta de descoberta lançada pela OE-Região Norte com a finalidade estimular nos estudantes do ensino básico e secundário o sentido prático pela engenharia, numa vertente lúdico-pedagógica ‘hands on’, aliando o raciocínio lógico-abstrato ao saber-fazer, tendo por base uma ferramenta de aprendizagem STEAM.

Integrando as áreas das ciências, da tecnologia, da engenharia, das artes e da matemática, a atividade será desenvolvida em tempo real por um número máximo de 25 alunos, num timing de 90 minutos.

Dada a sua relevância, o projeto desenvolvido pela OERN conta com o Alto Patrocínio da Presidência da República.

O projeto arrancou em Bragança no final de 2022 e desde então tem percorrido escolas do ensino básico e secundário do norte do país.