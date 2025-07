A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE), através do Grupo de Especialização de Engenharia Informática, em parceria com o Google Developers Group (GDG) Madeira, organiza amanhã, 9 de julho, pelas 18h45, na sede regional, um evento dedicado às boas práticas no desenvolvimento de aplicações web com TypeScript, com especial foco na validação de dados em tempo de execução.

A iniciativa conta com a participação de Carlos Menezes, engenheiro de software na Bentley Systems, onde integra a equipa do projecto iTwin, trabalhando com tecnologias como Electron e TypeScript. Licenciado em Engenharia Informática, Carlos Menezes possui vasta experiência no desenvolvimento de aplicações robustas e é um defensor ativo da utilização de ferramentas que reforçam a segurança dos projectos, como a biblioteca Zod.

Este encontro destina-se a profissionais de tecnologia, estudantes, programadores e entusiastas interessados em melhorar a qualidade e robustez das suas aplicações web