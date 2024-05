Orçamento Participativo da Região vale 13 carrinhas para instituições de solidariedade social

O Governo Regional tem 13 carrinhas de transporte de pessoas e de mercadorias para entregar a Instituições Privadas de Solidariedade Social (IPSS) no âmbito da segunda edição do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira, revelou Ana Sousa. A secretária regional da Inclusão e Juventude acompanhou o presidente do Executivo madeirense, esta manhã, na entrega das primeiras quatro, que decorreu na Ponta do Sol.

”São 13 carrinhas que temos para entregar e estamos a começar por estas quatro. Temos aqui um montante de cerca de 172 mil euros”, adiantou Ana Sousa, explicando que estas viaturas vão beneficiar três instituições: Fundação João Pereira, ADBrava e ‘Crescer Sem Riscos’.

Na segunda edição do Orçamento Participativo, houve 19 candidaturas aprovadas na área da inclusão social, 13 delas para carrinhas de transporte de alimentação e de pessoas com deficiência, idosos e crianças.