Numa iniciativa, junto à Universidade da Madeira, o líder e candidato do JPP dirigiu a palavra aos jovens da Região, apresentando algumas das propostas presentes no programa eleitoral do partido.

“Criar oportunidades para os jovens, sobretudo os jovens qualificados, que nesta fase estão com grandes dificuldades tem de ser uma prioridade”, declarou o candidato, alertando que “a precariedade é uma caraterística gritante na Região”.

Abordando a crise no acesso à habitação na RAM, o líder do JPP afirmou que “é preciso valorizar os jovens qualificados, através de créditos bonificados, apoios às rendas e medidas concretas para aquisição de casa própria ou de arrendamento para os nossos jovens”.

Com críticas ao governo PSD/CDS, Élvio Sousa considerou que Miguel Albuquerque “defraudou” os jovens da Região, recentemente, ao fazer “alterações substanciais nos critérios para o programa de renda acessível e renda reduzida”. E deixou o alerta: “os jovens atualmente têm muita dificuldade, já com emprego, em encontrar casa e constituir família. E se temos um regime autonómico, com competências próprias, temos a obrigação de colocar a nossa juventude como prioridade da agenda governativa”.

“Este governo de gestão defraudou os jovens, pois o discurso oficial é de que está tudo a crescer, o emprego a crescer, a construção a subir, o turismo a crescer, a economia a crescer, mas na prática estamos a perder esta geração qualificada, que está sem oportunidades de emprego e não consegue um empréstimo no banco, nem tão pouco alugar ou arrendar uma casa. Caso não haja uma mudança, corremos o risco de perder uma geração qualificada”, concluiu Élvio Sousa.