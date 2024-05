Esta terça-feira assinala-se o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento e o Forum Madeira vai marcar a efeméride com a iniciativa #EuFaçoAMinhaParte.

Por isso, entre amanhã e o próximo dia 26 de maio, domingo, quem visitar o centro comercial, gerido e comercializado pela CBRE, poderá encontrar esta campanha de consciencialização espalhada por diversos suportes.

A campanha será ainda difundida através de plataformas digitais, como website, redes sociais e APP do Centro Comercial.

Com esta campanha, o Forum Madeira, pretende assinalar a data “reforçando a importância da promoção da tolerância entre povos, da luta contra a discriminação, a desigualdade e a injustiça, e da defesa da diversidade cultural, como a multiplicidade de formas de expressão cultural, entre elas as diferentes línguas, tradições, costumes, crenças religiosas e práticas sociais, bem como o diálogo intercultural como forma de compreensão e resolução de conflitos”, pode ler-se em nota de imprensa.

“Num mundo em que os diferentes povos contribuem, para uma diversidade cultural saudável e necessária, é fundamental viver em harmonia, respeitando o próximo, as suas escolhas e convicções, sem qualquer tipo de discriminação e sempre tolerantes e abertos ao diálogo. É para isso que trabalhamos diariamente no Forum Madeira. Para construir uma sociedade mais justa e um mundo melhor, desenvolvendo iniciativas como esta que fazem do nosso espaço um local onde quem nos visita se sente verdadeiramente em casa”, afirma Rita Paixão, diretora do Forum Madeira.